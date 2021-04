Diverse boetes bij vervoer gevaarlijke stoffen

Voor de openbare veiligheid is het belangrijk dat transporten met gevaarlijke stoffen veilig plaatsvinden. In het streven naar een integere vervoerssector adviseert de politie vervoerders om vooraf goed te informeren bij de afzenders of en in welke hoeveelheid gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Voor meer informatie over de vrijstellingen verwijst het Team Transport & Milieu Controles van de politie naar de website van de toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-weg/voorbereiden-vervoer-gevaarlijke-stoffen-over-de-weg/vrijstellingen-adr