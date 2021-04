Getuigen gezocht van mishandeling

Het 17-jarige slachtoffer zat op de bus te wachten bij de bushalte aan de Poelenburg tegenover de moskee, toen zij door een voor haar bekende man werd aangesproken en mishandeld. Daarna nam de verdachte haar lopend mee naar de parkeerplaats op de Brandaris. Daar werd zij onder protest in een auto geduwd en opnieuw mishandeld. Drie vrouwen zagen het slachtoffer in de auto en hielpen haar uit de situatie.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar de drie vrouwen die het slachtoffer hebben geholpen. Bent u dit of weet u wie het zijn? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844.



Ook zijn wij nog op zoek naar andere getuigen die op 8 april tussen 16:00 en 17:00 uur de mishandeling hebben gezien bij de bushalte aan de Poelenburg of op parkeerplaats aan de Brandaris. Heeft u iets gezien? Heeft u mogelijke camerabeelden in de buurt? Of heeft u andere informatie over deze mishandeling? Dan kunt u ook bellen met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021070263