Verdachte aangehouden voor dood Roudile Paquay

De Amsterdamse recherche heeft vandaag een man van 31 jaar uit Amsterdam aangehouden in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van Paquay. In het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan over zijn verdenkingen, of over welke rol hij mogelijk gespeeld zou hebben in het vermoedelijke conflict. In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden in deze zaak: een man van 29 en een vrouw van 20 uit Amstelveen, een 33-jarige uit Almere en sinds vandaag een 31-jarige man uit Amsterdam.

Informatie delen

Ook na deze aanhouding gaat het onderzoek in volle gang verder. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Informatie over het schietincident blijft uiteraard welkom bij de recherche. Weet u mogelijk meer? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.