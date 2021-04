Man overtreedt avondklok en wordt aangehouden op verdenking van dealen

Agenten controleerden de man, nadat zij hem in zijn auto over de Spijtenburgstraat en de Schaepmanlaan zagen rijden. De man bleek geen geldige reden te hebben om op straat te zijn en kreeg een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Tijdens het uitschrijven van die bekeuring zagen de agenten dat de man iets in zijn broek had zitten. Omdat ze vermoedden dat het om drugs ging, hebben ze hem een speekseltest afgenomen, waaruit bleek dat de man onder invloed van drugs de auto bestuurde. Hij testte positief op het gebruik van THC en cocaïne. Hij is meegenomen naar het bureau en daar uitgebreid gefouilleerd. In zijn broek troffen de agenten enkele tientallen grammen hennep en hasj aan. Hierop is hij aangehouden op verdenking van bezit van dan wel handel in drugs. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht. Het onderzoek naar hem wordt vrijdag voortgezet.