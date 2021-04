De manieren waarop cybercriminelen werken, wisselen snel en vaak. En terwijl alle vormen van criminaliteit dalen, stijgen cybercrime en digitale criminaliteit juist. Bijna 2 miljoen mensen worden jaarlijks slachtoffer. Toch denken de meeste Nederlanders dat het hen niet zal overkomen. Maar of dat terecht is?

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders één wachtwoord gebruikt voor meerdere accounts. 16% van de Nederlanders maakt nooit een back-up van persoonlijke data. En ook het updaten van software of apps doen we weinig, waardoor de beveiliging rap veroudert. Cybercrime is helaas veel dichterbij dan je denkt: iedereen kan slachtoffer worden.

Persoonlijke impact

Ook mevrouw Van der Maas, ondernemer Roman en timmerman Juan hadden niet verwacht slachtoffer te worden. Zij vertellen hoe cybercriminelen hun op slinkse wijze geld afhandig maakten. Via bankhelpdeskfraude, DDoS-afpersing en vriend-in-nood-fraude. En de impact is niet alleen maar financieel. “Iedere nacht schrik ik nog wakker van de stem van de oplichter”, vertelt Van der Maas. Ondernemer Roman lachte het allemaal eerst nog een beetje weg, tótdat de crimineel in zijn verhaal ook bleek te beschikken over een wapen én zijn adresgegevens. En Juan blijft bezig met de vraag hoe hij, ondanks vreemde signalen, toch is meegegaan in het verhaal van de oplichters.

Crimineel netwerk

Wat is de zwakke plek van het criminele netwerk? Hoe komen criminelen aan jouw gegevens? Hoe lang verdwijnen ze achter de tralies? Of hoe groot is de pakkans eigenlijk? Een rechercheur van de politie, cyberofficier van het Openbaar Ministerie en wetenschapper laten jou zien hoe het onderzoek naar deze criminelen gaat, wat de daders drijft én hoe jij ervoor kunt zorgen dat je niet het volgende slachtoffer wordt.

Aanpak cybercrime

Naast het verstoren en opsporen van cybercriminelen, richt de aanpak van cybercrime zich op preventie. Samenwerking van politie en Openbaar Ministerie met onder meer gemeenten, verzekeraars, bedrijven en banken is een speerpunt in het stoppen van internetoplichters en cybercriminelen.

“Iedere partij brengt een stuk eigen expertise mee”, vertelt Adrian van het cybercrimeteam, die ook in aflevering 2 van de Podcast is te horen. “Door kennis en data snel te combineren met onze (digitale) opsporingstechnieken, verstoren we actief het werk van cybercriminelen. En samen met gemeenten werken we aan online veiligheid van bewoners en bedrijven.”

De podcast is mede mogelijk gemaakt door de Rijksbijdrage aan de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Luister

Je luistert naar de Podcast op jouw eigen kanaal (zoals Spotify, Apple of Google), of check de website van de Veiligheidscoalitie voor alle afleveringen.