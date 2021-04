Drie mannen aangehouden voor verboden wapenbezit

Rond 20.30 uur werd de politie gealarmeerd door het hotelpersoneel. De Zaandammers vertoonden agressief gedrag naar het personeel en gasten en een hotelmedewerker wilde met het drietal in gesprek gaan. Toen de medewerker de kamer binnenstapte, zag hij de wapens, stapte de kamer direct uit en schakelde de politie in. Omdat er meerdere wapens in de hotelkamer lagen, werd het Arrestatieteam erbij gehaald. Met behulp van het Arrestatieteam werd het trio aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen en de recherche heeft deze zaak in onderzoek.

