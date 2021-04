Grote verkeerscontrole in wijk Ommoord zorgt voor meerdere aanhoudingen en bekeuringen

Foto: Copyright MediaTV.nl | Joëy Heijstek



Omdat er veel verkeersoverlast gemeld wordt in de wijk Ommoord in Rotterdam, zetten de wijkagenten van Ommoord de verkeersactie ‘Ommoord Op Slot’ uit. Deze actie is al eerder uitgevoerd en de resultaten van gisteren lieten zien dat deze controle nog steeds nodig is.



Alle bestuurders die de wijk Ommoord in of uit wilde, hadden een grote kans om gecontroleerd te worden. Er werden niet alleen in totaal 170 bekeuringen uitgeschreven, maar er werden ook 10 aanhoudingen verricht. Bekeuringen werden onder andere uitgeschreven voor met een te hoge snelheid rijden, onder invloed rijden en zonder rijbewijs rijden. Aanhoudingen werden verricht, omdat 7 personen onder invloed van drank en/of drugs reden, 1 persoon toch achter het stuur was gaan zitten terwijl zijn rijbewijs is ingenomen, 1 persoon voor het bezit van drugs en 1 persoon inzake de wet ID.



Niet alleen politieagenten, maar ook de politiepaarden, motorrijders en de politiehelikopter werden ingezet bij deze controle. Uiteraard waren ook weer de wijkagenten van Ommoord aanwezig. Zij zijn te volgen op Instagram: @wijkagenten_ommoord