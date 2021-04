Politie zoekt getuigen brand De Schans Uden

De Schans is een ski- en snowboardclub aan de Ariekesweg in Uden. Na ongeveer één uur blussen was de brandweer de brand pas meester. De club was gelukkig niet in gebruik op het moment dat de brand uitbrak. Het had dus ook heel anders af kunnen lopen.



Onderzoek

Wij doen uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van deze brand. Dat doen we door mogelijke getuigen te horen én na te gaan of er camerabeelden zijn. Ook onze collega’s van de forensische opsporing helpen door met sporenonderzoek meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand. Wij houden rekening met brandstichting.



Berichten in media over camerabeelden

In de (lokale) media zien wij dat er berichten circuleren over camerabeelden van personen die zich rond het uitbreken van de brand in de nabijheid van de skibaan ophouden. Wij beschikken nog niet over dit beeldmateriaal. Zodra wij de beelden ontvangen gaan wij deze uiteraard zorgvuldig bestuderen en onderzoeken óf de daarop zichtbare personen mogelijk meer weten van de brand en/of er mogelijk bij betrokken kunnen zijn.

Info of camerabeelden?

Heb je iets gezien? Of heb je informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? En heb je een camera en woon je - of bevond je jezelf - in de buurt of (nabije) omgeving van de skiclub? En heb je daardoor relevante info over deze brand? Meld dat dan bij ons via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Of gebruik het tipformulier hieronder. Alle tips en informatie zijn zeer welkom.