Vrouw meerdere malen overreden in Amsterdam Noord

Uit het onderzoek van de recherche ontstaat het beeld, dat een conflict is ontstaan over de aankoop van een mobiele telefoon. De vrouw zou eerder die avond een mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade hebben opgehaald. Toen bleek dat het geen echte telefoon was, is ze terug gegaan om verhaal te halen. Hierop ontstond een conflict met de inzittenden van de auto.