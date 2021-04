Vrouw in scootmobiel beroofd; getuigen gezocht

Rond 13.30 uur reed de 72-jarige vrouw in haar scootmobiel op de Delftzichtweg in de richting van de Oudhoornseweg toen er plotseling twee jongens op een lichtblauwe metallic scooter achter haar reden. De jongens achtervolgden de vrouw en reden haar ter hoogte van het bruggetje bij de Oudhoornse kerk klem. Vervolgens eisten zij onder bedreiging van een boksbeugel geld en haar persoonlijke eigendommen. De vrouw gaf hen geld en daarna reden de twee verdachten op de scooter weg in de richting van de Oudhoornseweg en sloegen daar linksaf in de richting van het centrum.



Signalement verdachten



Jongen 1

Circa 16 à 18 jaar oud

Smal postuur

Licht getint

Droeg een donkere trui met capuchon over het hoofd



Jongen 2

Circa 16 à 18 jaar oud

Fors postuur

Licht getint

Droeg een capuchon over het hoofd



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van de beroving. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.