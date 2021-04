Motorrijder overleden bij verkeersongeval

Rond 18.10 uur kwamen de twee motorrijders door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Hulpdiensten probeerden het 27-jarige slachtoffer nog te reanimeren, maar dit was helaas tevergeefs. De andere motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd.



Onderzoek naar de toedracht

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De experts van de afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) startten direct na het ongeval het onderzoek. Ook zijn verschillende getuigen gehoord. Was u getuige, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844.