Man gewond na conflict op straat

De politie kreeg diverse meldingen van een conflict op de Maricollenweg. Agenten kwamen ter plaatse en troffen een gewonde man aan, hij had een steekwond. Meerdere personen zijn na het steekincident weggevlucht. Onduidelijk is om hoeveel personen het gaat en wat de relatie is tot het slachtoffer. De gewonde man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.



