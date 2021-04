Getuigen gezocht van woningoverval Utrecht

Rond 16.45 uur werd er aangebeld bij de woning. Toen de bewoners niet open deden, drong de overvaller de woning binnen en duwde daarbij de mannelijke bewoner omver. Hierna pakte hij eigendommen van het slachtoffer en vluchtte de woning uit.

Onderzoek

De politie werd gealarmeerd. Er is direct een onderzoek ingesteld, waarbij onder andere buurtonderzoek is gedaan en forensisch onderzoek naar mogelijke sporen van de dader. De bewoners zijn twee keer eerder overvallen, daarvoor zijn nog geen verdachten aangehouden. Onderdeel van het onderzoek is of het om dezelfde dader kan gaan.

Tips?

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze overval, om hun informatie te delen met de wijkagent, of via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.