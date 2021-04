Man (21) aangehouden voor gewapende overval

Donderdagochtend 7 januari 2021 werden een moeder en haar dochter door twee mannen met geweld en onder bedreiging van een vuurwapen in hun woning op IJburg overvallen. De bewoonster wordt geschopt en geslagen, haar dochtertje is op dat moment ook thuis. Uiteindelijk weten de daders een aantal dure sieraden en andere waardevolle eigendommen buit te maken. Het onderzoeksteam deelde beelden van de overval en verdere details over de zaak in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht (AVROTROS) en Bureau 020 (AT5), in de hoop meer informatie van het publiek te krijgen.