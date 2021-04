Voetgangster en motorrijder politie lopen letsel op bij verkeersongeval

Zevenbergen - Een 56-jarige vrouw uit Zevenbergen en een motorrijder van de politie zijn zondag 18 april 2021 omstreeks 16.50 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Zeestraat. Beide betrokkenen zijn opgenomen in het Erasmus ziekenhuis. Het letsel van de voetgangster laat zich ernstig aanzien. De politieman heeft enkele botbreuken opgelopen. Kennelijk was hij bezig met het achtervolgen van een bromfiets. Het team Verkeer van de politie Eenheid Zeeland-West-Brabant stelt een uitgebreid onderzoek in. De toedracht van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk.