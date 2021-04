Onderzoek naar vermiste 29-jarige Apeldoorner

Het signalement van de man luidt als volgt:

Lichtgetinte huidskleur

Kaalgeschoren hoofd

1.70 m. lang, gezet postuur

Donkerblauwe spijkerbroek, zwarte schoenen, donkerblauwe jas (merk Stone Island), zwart petje

De vermiste draagt meestal een petje

Heeft u de man zondagmiddag of daarna nog gezien of weet u waar de man op dit moment is? Of heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.