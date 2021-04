19-jarige drugsdealer aangehouden

Er was een vermoeden dat de jonge man drugs zou dealen vanuit zijn auto. Dat was een reden om deze auto te doorzoeken. Naast de vondst in auto bleek de man verschillende soorten drugs op zak te hebben, ook werden er twee wapens gevonden. De 19-jarige is aangehouden en de gevonden verboden middelen zijn in beslag genomen. Deze zullen nog verder worden onderzocht.