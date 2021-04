Overleden lammetjes gedumpt: wie heeft info?

Eind februari werden langs de Zuiddijk in de Zuidoostbeemster in het Noordhollands kanaal vier overleden (pasgeboren) lammetjes aangetroffen. De dierenpolitie houdt er rekening mee dat deze dieren na hun dood zijn gedumpt in het water. Ook in maart werden in Oudendijk bij Beetskoogkade net onder de A7 kadavers van lammeren in het water aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diegene die verantwoordelijk is voor het dumpen van deze overleden dieren in het water en is ook nog op zoek naar mensen die hier informatie over hebben.

Heeft u informatie hierover? Weet u wie overleden dieren dumpt in het water? Dan wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de dierenpolitie via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Dierenpolitie

Bij de politie werken themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze themahouders treden zelfstandig op en ondersteunen andere politieonderdelen wanneer mensen dieren verwaarlozen en/of mishandelen, zij verlenen hulp om zo dierenleed te voorkomen. De themahouders werken onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenhulporganisaties zoals Mendoo (bij dieren uit huiselijk geweld situaties), de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politie treedt onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling - waaronder ook het dumpen van dieren valt;

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden van huis en hobby dieren;

- dierengevechten;

- het ophitsen van gevaarlijke dieren tegen mensen en het niet onschadelijk houden van gevaarlijke dieren

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie over het thema Dieren binnen Criminaliteit & GGP is hier te vinden: dierenpolitie

2020212924