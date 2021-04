Verdachte gereedschapsdiefstal aangehouden

Omstreeks 15.30 uur kreeg de politie melding van de diefstal. De bestuurder van een bedrijfsbus had zijn auto geparkeerd aan de Zwedenstraat. Hij was heen en weer aan het sjouwen met materiaal waarbij hij zijn bus wel had dichtgedaan, maar niet had afgesloten.

De verdachte maakte hier gebruik van door tijdens de afwezigheid van de bestuurder snel twee koffers met gereedschap uit de auto te pakken.

De verdachte kon worden opgespoord doordat een getuigen het kenteken van de auto van de verdachte had genoteerd. De politie trof de verdachte met zijn auto aan op de Belgiëlaan. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De gestolen koffers zijn nog niet aangetroffen.