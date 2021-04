Getuigen gezocht voor overval Jumbo in Spijkenisse

Die middag liep een man in donkere kleding de Jumbo binnen en eiste geld. Hij dreigde daarbij met een stuk gereedschap. Vervolgens rende de man de winkel uit in de richting van de Wilgenstraat. Tijdens zijn vlucht ontdeed hij zich nog van zijn kleding en het stuk gereedschap. Daarna is hij mogelijk in de omgeving van de Hazelaarstraat in een donkere auto gestapt en weggereden.

Signalement

Het gaat om een mogelijk lange man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij had een lichte dan wel licht getinte huidskleur. Ten tijde van de overval droeg de dader een donker regenpak, had hij een donker kleurige muts en zwarte schoenen aan. Echter, nadat hij tijdens zijn vlucht zich deels van zijn donkere kleding had ontdaan, droeg hij een rode/roze trainingsbroek met een zwart trainingsshirt en had hij mogelijk geen schoenen meer aan.

De mogelijke vluchtauto was donker van kleur.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident en specifiek naar mensen die iets van de vlucht van de dader hebben gezien. Herkent u de man of heeft u de donkere Fiat zien rijden? Heeft u camerabeelden in de omgeving van de Groenewoud/Hazelaarstraat? Meld het! Neem contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul het onderstaande tipformulier in.