Aanhouding in witwasonderzoek

Naar aanleiding van diverse meldingen bij de politie in verband met mogelijke handel in drugs, is de politie een onderzoek gestart.

In de vroege ochtend van 29 maart is er een inval gedaan in Assen, waarbij de 31-jarige verdachte uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden. Daarnaast zijn er een aanzienlijke hoeveelheid drugs en diverse luxe goederen in beslag genomen, waaronder een auto. De verdachte zal worden gehoord, het onderzoek naar deze casus gaat verder.

Ondermijning

Drugs en de handel in drugs zijn een groot probleem. Naast bedreiging en het gebruiken van geweld, is ook ondermijning een grote casus. Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld. Criminelen hebben bijvoorbeeld hulp nodig om het illegaal verkregen geld wit te wassen.

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan niet zonder hulp. Heeft u het vermoeden dat er in drugs wordt gehandeld bij u in de buurt, ziet u vaak mensen rondom een woning met bijvoorbeeld dichtgeplakte ramen of stopt er vaak een auto waar mensen ‘iets afhalen’? Dan zou het goed kunnen dat het gaat om ondermijnende criminaliteit.

U kunt dit melden bij de politie via 0900-8844, via politie.nl of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wilt u meer informatie over de wereld van drugshandel en ondermijning? Kijk dan op onze themapagina of op www.stopondermijningsamen.nl