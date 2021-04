Verdachte aangehouden voor dumpen drugsafval

Het dumpen van dit drugsafval vond plaats bij de Gemeenteweg in De Wijk (Drenthe). Daar werden in juni 2018 enkele tientallen vaten met gevaarlijke stoffen aangetroffen bij een bestelbusje. Bij het aantreffen van de vaten was witte damp te zien, wat werd aangezien voor brandrook. Vier agenten zijn toen met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen heeft een nacht in het ziekenhuis moeten verblijven. In deze zaak worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Schadelijk voor mens, dier en natuur

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Lees hier wat u moet doen als u drugsafval vindt.

Hebt u informatie over deze zaak?

Politie en Openbaar Ministerie beschouwen het dumpen of lozen van drugsafval of –bestanddelen als een ernstig milieudelict. Hebt u informatie over deze zaak die u nog niet met ons hebt gedeeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.