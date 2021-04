Purmerender aangehouden op verdenking van meerdere vormen van fraude

De zaak kwam vorig jaar oktober aan het rollen toen de politie voor een andere zaak in de woning van de verdachte was. Per toeval stuitten politieagenten op allerlei poststukken en bankpassen die niet op de naam van de Purmerender stonden. De politie vond dit verdacht en nam de documenten en bankpassen in beslag. Daarna volgde een lang en intensief onderzoek dat ruim zeven maanden in beslag heeft genomen en dat uiteindelijk leidde naar de verdachte.

De Purmerender is na zijn aanhouding meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zal later deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal bepalen of de verdachte in bewaring zal worden gesteld. De recherche zet het onderzoek voort en sluit niet uit dat meer slachtoffers zich zullen melden.