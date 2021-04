Vechtpartij en dreiging met vuurwapens: recherche zoekt getuigen

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u maandagavond tussen 21.00 en 23.00 uur iets opvallends gezien rond de Sinjeur Semeynsstraat in Amsterdam West dat met dit incident te maken kan hebben? Heeft u bijvoorbeeld een grijze motorscooter of witte Ford zien rijden? Dan hoort het onderzoeksteam graag van u! Ook beelden, bijvoorbeeld van dashcams van geparkeerde auto’s, zijn welkom. U kunt informatie delen via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt uw tip of beelden ook via onderstaand tipformulier aan ons doorgeven.