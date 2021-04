Vier mannen aangehouden na melding over vuurwapen

Agenten zijn vervolgens met kogelwerende vesten om naar de Capadosestraat gegaan en zagen bij de auto drie mannen staan. Een vierde persoon zat in de auto op de bestuurdersstoel. Direct startten de agenten de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) waarbij ze hun wapens op de mannen richtten. De mannen - twee Hagenaars van 20 en 36 jaar, een 21-jarige Rijswijker en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats - konden snel worden aangehouden. Bij deze laatste verdachte troffen de agenten in zijn tas een gaspistool en patroonhouder aan. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.