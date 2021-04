Verdachte van mensenhandel aangehouden

Team Mensenhandel is al sinds januari 2020 bezig met een onderzoek naar seksuele uitbuiting (mensenhandel) van een 17-jarig slachtoffer uit de gemeente Tilburg. Het meisje kwam bij de politie onder de aandacht nadat zij werd vermist en later door de politie weer werd aangetroffen. Al snel bleek echter dat er signalen waren dat het meisje in de prostitutie had gewerkt.

Na uitgebreid onderzoek naar de verdachte, bleek dat er nog een 16-jarig slachtoffer uit Hengelo zou zijn. Vanochtend vroeg is in Amstelveen de verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid.