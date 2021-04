Aanhoudingen nadat omstanders persfotograaf belagen

Politie en Openbaar Ministerie geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten. Journalisten moeten zonder gevaar hun werk kunnen uitvoeren. Lik-op- stuk-beleid wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis die is vastgelegd in de richtlijnen. Wij nemen dit soort meldingen als politie en Openbaar Ministerie serieus en hebben hierover ook afspraken gemaakt met PersVeilig. Het programma PersVeilig omvat een veiligheidsplan voor redacties met maatregelen die moeten worden getroffen na een bedreiging of agressie. Journalisten kunnen geweld en bedreigingen melden op de website van PersVeilig. Wij hebben begrip voor de reacties die ontstaan naar aanleiding van dit incident. Naomi Hoekstra, districtchef Gelderland- Midden: “Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we accepteren dit niet. Onze collega’s hebben gister goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang”.