Politie zoekt getuigen van bestuurder vluchtauto na aanrijding met politiemotor

De bestuurder van de auto negeerde het gegeven stopteken en verhoogde de snelheid aanzienlijk. Gekomen op de kruising met het Vlietsend leek de personenauto linksaf te slaan. De motorrijder naderde de auto om hem niet uit het zicht te verliezen. Vervolgens remde de personenauto, een zwarte Renault Megane, uit alle macht. De motorrijder kon dit niet beremmen en reed achterop de personenauto. De motorrijder kwam ten val en was niet meer in staat de achtervolging voort te zetten. De motor is ernstig beschadigd door deze aanrijding, de motorrijder is gewond.

De bestuurder van de auto vluchtte vervolgens en reed linksaf het Vlietsend op. Hierna is de auto vermoedelijk linksaf de Henri Dunantstraat ingereden. De auto is later aangetroffen op de Zamenhofstraat in Krommenie en inbeslaggenomen. De bestuurder was spoorloos.

De politieman heeft aangifte gedaan van poging doodslag en verlaten plaats ongeval.

Er is een persoon die zich dinsdagavond heeft gemeld dat hij de bestuurder was tijdens de achtervolging. Hij is aangehouden en wordt verhoord. De politie is evenwel op zoek naar getuigen die de auto en bestuurder hebben zien rijden of uit hebben zien stappen op de Zamenhofstraat.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.Mocht u op een andere manier weten wie bij dit incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021078737