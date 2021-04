Roosendaler beestachtig toegetakeld, reconstructie in Bureau Brabant

Roosendaal, Best, Uden, Eindhoven - Een 23-jarige man uit Halsteren is woensdag 6 oktober 2020 in Roosendaal zwaar mishandeld door een man die hem eerder al had opgelicht bij de verkoop van een scooter. Het slachtoffer krijgt meerdere slagen op het hoofd met een moersleutel. Hij loopt blijvend letsel aan zijn ogen op. Bureau Brabant toont maandag 26 april aanstaande een reconstructie en geeft een uitgebreid signalement van de dader. Verder in het opsporingsprogramma onder meer aandacht voor een overval in Best, Spoofing in Eindhoven en een forse winkeldiefstal in Uden