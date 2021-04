32 Aanhoudingen in strijd tegen mobiel banditisme

Afgelopen week hebben meerdere handhavingsorganisaties over heel Europa samengewerkt om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hebben honderden personen zich bezig gehouden met allerlei verschillende interventies, die onder andere gericht waren op, of hebben geleid tot, observaties, inbeslagnemingen, informatie-uitwisselingen, achtervolgingen en aanhoudingen. Op internationaal gebied waren er 17 verschillende landen betrokken bij Trivium, in samenwerking met en gefaciliteerd door Europol, en zijn er in totaal meer dan 430 verschillende informatieverzoeken uitgewisseld.

Tijdens deze veertiende editie van Trivium werd door OSINT (Open Source Intelligence) actief gezocht in de open bronnen naar veroordeelde mobiele bandieten die hun straf nog moeten uitzitten, maar mogelijk in het buitenland verblijven. De vermoedelijke verblijfadressen van meerdere subjecten zijn door hen achterhaald, onder andere in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De desbetreffende landen zijn gevraagd om te bevestigen of deze veroordeelden daadwerkelijk op die adressen verblijven, in de hoop dat zij uiteindelijk uitgeleverd kunnen gaan worden aan Nederland of hun straf daar kunnen gaan uitzetten.