Aantal ontmantelde hennepkwekerijen blijft dalen

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen neemt al een aantal jaar op rij af. Ter vergelijking: in 2016 waren het er nog ruim vijfenhalfduizend. Opmerkelijk is dat in 2020 meer kwekerijen werden aangetroffen in de buitenlucht dan het jaar ervoor. In 2020 waren dat er 436, een stijging van 86 ten opzichte van 2019. Toen ontmantelde de politie 350 buitenkwekerijen. De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is lastig te duiden, onder meer doordat er sprake is van lokale verschillen. Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt.