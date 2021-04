Politie zoekt getuigen van inrijden benzinestation Mijnsheerenland

Een paar minuten voor 21.00 uur reed een 35-jarige man (woonplaats onbekend) met zijn auto de tankshop van een benzinestation aan de A29 ter hoogte van Mijnsheerenland in. De automobilist was niet aanspreekbaar en is zwaar gewond naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. In de tankshop waren ten tijde van het ongeval twee personeelsleden en een klant aanwezig. Zij bleven ongedeerd. De schade aan de shop en aan de auto was groot



Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van het inrijden in de shop. Maar, wie de automobilist in zijn Alfa Romeo GT voorafgaand aan de klap op de A29 of elders heeft zien rijden, wordt ook gevraagd contact met de politie te leggen. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de afdeling Opsporing van Team Verkeer of vul onderstaand tipformulier in.