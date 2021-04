Wie schoot er op bedrijfspand Spaanse Polder?

Het was rond 10.00 uur die dinsdagochtend 20 april toen een medewerker bij het pand aankwam en de kogelgaten zag. Er waren geen mensen aan het werk in het bedrijfspand toen er werd geschoten. Meerdere kogels zijn er afgevuurd op het gebouw en er lagen hulzen op straat. De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is en wie dit gedaan kan hebben. Op last van de burgemeester is het bedrijfspand voor een maand gesloten.

Informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord tussen maandagavond 19.00 uur en dinsdagochtend 10.00 uur? Of heeft u toevallig camerabeelden die waardevol zijn voor het onderzoek? Bel dan naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.