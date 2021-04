Man dreigt met wapen bij aankoop

De verkoper had zijn mobiel op Internet te koop aangeboden, waarop de verdachte reageerde als potentiele koper. Toen hij in de woning de mobiel had bekeken, bedreigde hij de verkoper met het vuurwapen. De verkoper en zijn medebewoners overmeesterden de man en droegen hem en het veiliggestelde wapen over aan de politie.

De verdachte had in zijn kleding ook nog een busje pepperspray. Zowel de spray als het wapen zijn inbeslaggenomen. Vandaag wordt de verdachte verhoord door de recherche voor zijn poging tot diefstal met geweld.

2021182161 (JA)