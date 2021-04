Diverse soorten drugs aangetroffen na politieactie, verdachte (24) aangehouden

Kampen - Op woensdag 21 april is een verdachte aangehouden tijdens een politieactie. Onderzoek leidde onze collega’s naar zijn adres. Na de aanhouding is zijn woning doorzocht en zijn diverse soorten drugs aangetroffen. Het onderzoek is in volle gang, we sluiten niet uit dat er nog meer personen in dit onderzoek naar voren zullen komen.