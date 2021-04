Politie verricht aanhoudingen dankzij burgernetdeelnemer

De gealarmeerde politieagenten maakten een zoekslag in de omgeving, maar troffen in eerste instantie niets aan. Via Burgernet werden bewoners gevraagd de politie te helpen bij de zoekactie. Daar reageerde een oplettende deelnemer op. Deze burgernetdeelnemer vertelde dat twee personen met een bromfiets liepen over de Van der Hoekstraat in Zuidoostbeemster en dat de bromfiets werd geparkeerd in de tuin van een woning. De politie trof daar uiteindelijk de twee tieners aan en hield hen aan. Bij geen van de jongemannen werd een vuurwapen aangetroffen, maar een van de verdachten had wel een mes en vals geld op zak. Het geld en het mes werden in beslag genomen. De geparkeerde bromfiets bleek inderdaad de gestolen bromfiets te zijn en werd ook meegenomen.

