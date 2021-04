Bejaarde Roosendaalse slachtoffer wisseltruc

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze werd aangesproken door een man die richting een parkeerautomaat wees en een muntstuk in zijn handen had. Kennelijk wilde hij geld wisselen. De behulpzame vrouw opende haar portemonnee en legde wat klein geld op haar rollator. Plotseling liep de man weg zonder dat hij gewisseld had en stapte als bijrijder in een auto met buitenlands kenteken. De auto reed weg richting de Burgemeester Prinsensingel. Toen ze haar portemonnee nakeek ontdekte ze dat er enkele bankbiljetten gestolen waren.