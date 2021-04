Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval

Rond 14.30 uur kreeg de politie de melding van een aanrijding op de A73, ter hoogte van Venlo, tussen een vrachtauto en een personenauto. Een 58-jarige vrouw uit Brunssum raakte bij de aanrijding zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis in Maastricht aan haar verwondingen. Bij het ongeval is een traumahelicopter ingezet. Een medisch team heeft op de plek van de aanrijding medische assistentie verleend. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.

Getuigenoproep

De aanrijding gebeurde in de rijrichting van het noorden. Om het onderzoek compleet te maken komt de politie graag in contact met mensen die het onderzoek hebben zien gebeuren. Reed u vrijdagmiddag rond 14.30 uur over de A73 ter hoogte van Venlo en heeft u de aanrijding tussen de vrachtauto en de personenauto gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844.