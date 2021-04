Verdachten autokraak snel aangehouden na tips

Rond 16.05 uur meldde een getuige de inbraak in de auto. Deze getuige had gezien hoe er spullen uit de auto werden gehaald en twee verdachten wegreden in een grijze auto. Tijdens de melding kon de getuige veel details geven over het uiterlijk van de mannen en hun auto. Ook kwam er een tip binnen over het kenteken van de auto waarin het duo was vertrokken.

Een kleine twee uur later ontdekte de politie dat de auto van de verdachten in Utrecht reed. De twee 24-jarige mannen in de auto kwamen precies overeen met het signalement dat de getuigen hadden gegeven, dus werden de verdachten aangehouden. Tijdens de aanhouding werd een deel van de gestolen spullen aangetroffen.

Vanuit de politie alle complimenten voor de oplettende getuigen. De details die zij gedeeld hebben waren erg waardevol voor het onderzoek. Ziet u ook iets verdachts? Twijfel dan niet en deel deze informatie of beelden meteen met de politie. Het kan zomaar de doorslag geven in een zaak!