Aanhouding voor bezit harddrugs en vuurwapen gelijkende voorwerpen

Politieagenten in Haarlem waren zondagmiddag rond 16.30 uur aan het surveilleren op de Kleverlaan toen zij twee mannen zagen lopen in de richting van een auto op het parkeerterrein, die zich verdacht gedroegen. Nadat de politieagenten hen staande hield voor controle troffen zij in de tas van een van de twee personen, een hoeveelheid harddrugs aan. Ook werden vuurwapen gelijkende voorwerpen aangetroffen. Uit de auto van de verdachte werden ook goederen in beslag genomen.

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De harddrugs en vuurwapen gelijkende voorwerpen zijn in beslag genomen door de politie. De recherche zet het onderzoek voort.

2021083220