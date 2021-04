Oplettende penningmeester voorkomt fraude

De oplichter ging geraffineerd te werk, omdat de e-mail toch echt van de voorzitter afkomstig leek. Door de alerte reactie van de penningmeester kon voorkomen worden dat de kas van de sportvereniging werd leeggeroofd. De penningmeester deed aangifte van de poging tot fraude.



Bescherm jezelf tegen BEC fraude

De letters BEC staan voor: business e-mail compromise. Simpel gezegd is BEC een verzamelnaam van criminaliteit waarbij mailverkeer van verenigingen of bedrijven worden gemanipuleerd om hen zo geld te laten overmaken naar criminele rekeningen. Bij BEC-fraude wordt een bestuurslid of medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen of ongeoorloofd van de verenigings- of bedrijfsrekening over te schrijven.



Hoe voorkom je BEC fraude?

- Controleer altijd zorgvuldig het e-mailadres

- Heb je twijfels? Raadpleeg dan een bevoegd collega of bestuurslid