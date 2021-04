Politie zoekt tweede dader overval bakkerij

Het was een vroege actie van de twee mannen die vanmorgen rond 6.40 uur een bakker overvielen. Een van de jongens ging naar binnen en dreigde met een mes. Zijn maatje wachtte buiten op de scooter. Ongeveer vijf personeelsleden lieten de overval niet gebeuren en overmeesterden de jongen. De scooterrijder die buiten op de wacht stond, zag het gebeuren en ging er meteen vandoor. Agenten die er snel waren, sloten de overvaller in de boeien. De 16-jarige jongen uit Ridderkerk zit vast. Naar de ander is nog een onderzoek gaande. Hij is weggereden richting de Zeeuwstraat. Hij droeg zwarte kleding, een capuchon en een mondkapje.

Wie heeft er informatie?

Heeft u maandagochtend iets gezien dat met de overval te maken heeft en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden of foto’s die waardevol zijn voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via het onderstaand formulier. Anoniem tippen kan ook, via 0800-7000.