Twee aanhoudingen bij aantreffen illegale chemische fabriek Heerlen

Op basis van heimelijk ingewonnen informatie vond er op vrijdagavond een instap plaats op het pand aan de Pappersjans in Heerlen. Daar trof een arrestatieteam een in werkend zijnde illegale chemische fabriek voor de productie van amfetamine aan.



De productie van deze synthetische drugs is levensgevaarlijk, mede door de hoge concentraties koolmonoxide. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is groot bij deze gevaarlijke, vaak gekunstelde, fabrieken. Op zaterdag is deze locatie geïnventariseerd en op zondag volledig ontmanteld door de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Zij zijn gespecialiseerd in het ontmantelen van dergelijke gevaarlijke opstellingen en hun werkwijze is afgestemd op mogelijke gevaren voor de veiligheid van politiemensen en het milieu.



Risicovolle productie- en opslagplaatsen

Deze illegale fabrieken vormen een hoog risico in woonwijken en bedrijfsterreinen. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab is terug te lezen op de website van politie.nl.



Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Dan kunt u deze doorgeven via dit meldformulier. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844.



Anoniem tippen

Wegens de aard van dit soort activiteiten kunnen we ons voorstellen dat u liever anoniem tipt. Dit kunt u doen bij Meld Misdaad Anoniemvia 0800-7000 of het meldingsformulier van M.