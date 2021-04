Welke vier mannen overvielen woning Maarland?

Het was net iets na middernacht, 00.01 uur toen er werd aangebeld bij het echtpaar aan het Maarland. De bewoner keek naar buiten maar zag niets en ging naar de deur. Toen hij die opende duwde vier mannen hem opzij en drongen het huis binnen. Een van de mannen liep op de bewoonster af, om haar stil te houden en de andere drie doorzochten de woning. Vervolgens gingen ze er weer van door, en namen vooralsnog alleen gereedschap mee. De bewoners zijn erg geschrokken en flink van slag. De politie onderzoekt de zaak en hoopt verder te komen via getuigen of camerabeelden.

Heeft u informatie?

Misschien heeft u iets gehoord of gezien gisternacht wat kan helpen bij het oplossen van deze overval. Bel dan naar 0900-8844 of naar 0800-7000 als u liever anoniem blijft

