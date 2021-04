Moeder en zoon mishandeld, bedreigd en aangereden

Bent u getuige geweest van dit incident? Geef uw informatie dan aan de politie door. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via WhatsApp (06-12207006). Als u wel informatie hebt, maar deze niet met de politie wilt delen, dan kunt u ook bij Meld Misdaad Anoniem terecht. Uw gegevens blijven dan geheim. U kunt Meld Misdaad Anoniem bereiken op telefoonnummer 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld bij uw informatie alstublieft zaaknummer 2021103817.