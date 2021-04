''Jacht op politieagent na ongeregeldheden in Arnhem onacceptabel''

Na meerdere verzoeken om te vertrekken moest uiteindelijk gepast geweld worden gebruikt door de politie. Dit geweld is gefilmd en wordt veelvuldig gedeeld op sociale media. Daarbij ook specifieke beelden van een collega. ''Kritiek hebben op de politie mag en het delen van beelden hoort bij deze tijd. Maar de manier waarop er over deze collega gesproken wordt is opruiend en teksten bevatten in sommige gevallen smaad en laster. De impact op collega’s en hun familieleden is enorm. Dat accepteren we niet'', aldus Hoekstra. Opruiing is net als smaad en laster strafbaar.