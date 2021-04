Getuigenoproep incident op camping

De politie is op zoek naar meer informatie en wil graag spreken met getuigen. Was u tussen half vier en vier uur bij een toiletgebouw op de camping en zag u iets verdachts? Is u op zondag 25 april iets opgevallen op of nabij de camping? Bijvoorbeeld iemand die zich verdacht ophield of opvallend gedroeg. Zag u iemand die niet op de camping thuis leek te horen? Neem contact met ons op als u informatie heeft. Dat kan via 0900-8844.



We kunnen ons voorstellen dat dit summiere bericht vragen oproept. Helaas kunnen we in verband met het lopende onderzoek en de privacy van de betrokkenen op dit moment niks meer delen.



(2021184860) NV