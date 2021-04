Mogelijk schietincident Muiden: beelden gezocht

Na de melding is er uitgebreid onderzoek gedaan in de omgeving, maar er zijn geen sporen gevonden van een schietpartij. Maar we willen graag weten wat er zondagavond is gebeurd. Wie zijn deze drie mannen? Hebben zij er iets mee te maken? Of hebben ze iets gezien? Zij kunnen zich, net als getuigen, melden bij de politie. Dat kan ook anoniem.

Heeft u beelden of tips?

Na de melding is er een man gezien met een bivakmuts of sjaal voor zijn gezicht, die richting de Sluis is gerend. We zoeken dus niet alleen mensen die in de buurt van de Hellingstraat beelden hebben gemaakt, maar ook bewoners rondom de Sluisstraat en Amsterdamsestraat in Muiden. Heeft u een camera aan uw huis? Kijk dan naar de beelden op zondag tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Het kan namelijk zijn dat u iets heeft opgenomen dat kan helpen met het onderzoek.

U kunt met tips of beelden terecht via onderstaand tipformulier, of neem contact op via 0900-8844. Hebt u informatie die u anoniem door wil geven? Doe dan een melding via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl