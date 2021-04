Twee aanhoudingen voor ramkraken in ‘t Gooi

De recherche kwam de verdachten, een 26-jarige man uit Hilversum en een 19-jarige man uit Utrecht, op het spoor na uitgebreid onderzoek. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van een ramkraak 20 november 2020 bij een winkel in de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. En van een aantal ramkraken elders in het land.

Mogelijk meer aanhoudingen

Bij de doorzoekingen van de woningen van de mannen is dure kleding in beslag genomen. Mogelijk is die gekocht met de opbrengst van de kraken. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.