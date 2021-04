Man aangehouden voor bedreiging met steekwapen

Tijdens een bezoek aan de supermarkt sprak een klant de verdachte aan op zijn gedrag. De man hield zich in de rij bij de kassa niet aan de coronamaatregelen. Het slachtoffer vroeg aan de man of hij afstand wilde bewaren. Het aanspreken schoot kennelijk bij de verdachte in het verkeerde keelgat want vervolgens bedreigde hij het slachtoffer met een steekwapen. Toen agenten arriveerden had de verdachte de supermarkt verlaten.

Op de camerabeelden van de supermarkt was de verdachte duidelijk te zien. Door middel van de beelden en een zoekactie in de omgeving, kon de 62-jarige Haarlemmer opgespoord en aangehouden worden. De verdachte zit vast op het bureau en zal worden verhoord.

2021084473